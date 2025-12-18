Calciomercato Lazio | Offerta dalla Grecia per Mandas? I dettagli

Quante richieste per Mandas, ma non solo dall'Italia. In particolare, una big del campionato greco è disposta a offrire 10 milioni di euro per il classe 2001.

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Le possibilità di vedere ancora Christos Mandas con la maglia della Lazio durante questa stagione si fanno sempre più remote. Forse l'anno prossimo, nel caso in cui si trovasse una cessione in prestito per questi ultimi sei mesi e permettere così al greco di giocare e aumentare il proprio valore.

Rimane in ballo lo scambio di prestiti tra Lazio e Genoa, con Leali che prenderebbe il treno per Roma e Mandas quello per Genova. Attualmente il valore del portiere biancoceleste è calato e la Lazio non fa sconti: chiede almeno 10 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo, non scende sotto quella soglia.

Una squadra disposta ad arrivarci, però, ci sarebbe. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il Panathinaikos è disposto a offrire quella cifra per assicurarsi le prestazioni del classe 2001. La situazione va seguita, la Lazio è chiamata a fare una scelta: puntare a cederlo adesso a una cifra inferiore o aspettare di vederlo crescere per venderlo successivamente o, chissà, tenerlo come portiere per il futuro dopo un po' di gavetta?