La Lazio e il NASDAQ, il nuovo annuncio del club: "Il prossimo capitolo sarà..."
La Lazio è sbarcata a New York lo scorso martedì sera per prender parte alla fine delle contrattazioni del NASDAQ, a Times Square.
La società bianoceleste è stata protagonista di un evento storico che, come comunicato anche sui propri canali social, segna solo l'inizio tra i biancocelesti e il mercato borsistico elettronico. Di seguito la nota del club.
"New York. Tre giorni. Visione, emozione, prospettiva. Abbiamo aperto una nuova strada per la S.S. Lazio, nel cuore dell’innovazione globale. Questo è solo l’inizio. Il prossimo capitolo sarà suonare la campanella di avvio delle contrattazioni. Avanti, insieme".
🇺🇸 New York. Tre giorni.— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 18, 2025
Visione, emozione, prospettiva.
Abbiamo aperto una nuova strada per la S.S. Lazio, nel cuore dell’innovazione globale.
Questo è solo l’inizio.
Il prossimo capitolo sarà suonare la campanella di avvio delle contrattazioni.
Avanti, insieme.
️🇬🇧
New… pic.twitter.com/z3bxLJgd81