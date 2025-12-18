La Lazio e il NASDAQ, il nuovo annuncio del club: "Il prossimo capitolo sarà..."

La Lazio, dopo aver suonato la campanella del NASDAQ che ha posto fine alle contrattazioni, ora promette nuove collaborazioni con la borsa elettronica
18.12.2025 14:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
La Lazio è sbarcata a New York lo scorso martedì sera per prender parte alla fine delle contrattazioni del NASDAQ, a Times Square.

La società bianoceleste è stata protagonista di un evento storico che, come comunicato anche sui propri canali social, segna solo l'inizio tra i biancocelesti e il mercato borsistico elettronico. Di seguito la nota del club.

"New York. Tre giorni. Visione, emozione, prospettiva. Abbiamo aperto una nuova strada per la S.S. Lazio, nel cuore dell’innovazione globale. Questo è solo l’inizio. Il prossimo capitolo sarà suonare la campanella di avvio delle contrattazioni. Avanti, insieme". 