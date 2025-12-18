Serie A, Di Canio: "I giovani non hanno spazio. Il nostro calcio va a rotoli"
Intervistato da Il Messaggero Paolo Di Canio ha detto la sua, come sempre senza giri di parole, sulla situazione del calcio italiano e su questa prima parte di stagione.
"De Bruyne e Modric sono arrivati alla fine della loro carriera, come quando sbarcarono in Serie A Ronaldo e Ribery. Ora sono tornati anche Dzeko e Matic. Così non si va da nessuna parte: i giovani non hanno spazio. Guardate il Chelsea: età media 20 anni, uno spettacolo da Premier".
"Il Como? Sì, ma sono tutti stranieri. I nostri ragazzi pagano la voglia di risultati che condiziona anche gli istruttori dei bambini: li inquadrano tra i birilli invece di liberare il loro talento. Il nostro calcio va a rotoli".
