Serie A, Di Canio: "I giovani non hanno spazio. Il nostro calcio va a rotoli"

Le parole di Paolo Di Canio in merito a questo inizio di stagione e anche all'andamento della Serie A
18.12.2025 16:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
© foto di Federico De Luca

Intervistato da Il Messaggero Paolo Di Canio ha detto la sua, come sempre senza giri di parole, sulla situazione del calcio italiano e su questa prima parte di stagione.

"De Bruyne e Modric sono arrivati alla fine della loro carriera, come quando sbarcarono in Serie A Ronaldo e Ribery. Ora sono tornati anche Dzeko e Matic. Così non si va da nessuna parte: i giovani non hanno spazio. Guardate il Chelsea: età media 20 anni, uno spettacolo da Premier".

"Il Como? Sì, ma sono tutti stranieri. I nostri ragazzi pagano la voglia di risultati che condiziona anche gli istruttori dei bambini: li inquadrano tra i birilli invece di liberare il loro talento. Il nostro calcio va a rotoli".

