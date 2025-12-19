Calciomercato Lazio, rebus Marusic: il club cerca un sostituto

Il futuro di Marusic è un'incognita, il terzino ha presentato la sua richiesta per il rinnovo ma il club ha preso tempo e intanto cerca un sostituto

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in attesa di poter conoscere il proprio destino sul mercato, intanto una cosa è certa: serviranno terzini. Le fasce sono sotto la lente da mesi tra giocatori in scadenza, in crisi o fuori dai piani e serviranno rinforzi a destra se Marusic, si legge sul Corriere dello Sport, non rinnoverà. Va verificata la posizione di Lazzari che, alla fine della sessione estiva, aveva detto sì al Sassuolo ma la società non poteva sostituirlo.

A sinistra, in bilico c’è Tavares che, riporta sempre il quotidiano, partirà se arriveranno offerte concrete. L’Al-Ittihad di Conceiçao è interessato. Pellegrini invece, sta trovando continuità. Sarri vuole un sostituto del portoghese. Aaron Martin del Genoa è in scadenza, punterebbe su di lui. Mentre a destra il preferito era Anton Gaaei dell’Ajax, 23 anni con valutazione di circa 10 milioni di euro. Un anno fa, tra i nomi in lista, c’era anche Moris Valincic, 23 anni, terzino destro della Dinamo Zagabria.

Se Marusic dovesse andare via, la Lazio dovrà fare un grande investimento. Il montenegrino, che il tecnico vorrebbe confermare, ha presentato una richiesta di due anni più opzione per firmare e a cifre superiori rispetto a quanto guadagna oggi, 1,7 milioni di euro. La società ha preso tempo. Oltre alla questione terzini, Sarri aspetta sempre una mezzala e in vice Zaccagni. In lista ci sono Samardzic e Brescianini, il primo è il profilo su cui punterebbe di più l’allenatore.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE