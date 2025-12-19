Cremonese, emergenza a centrocampo: le scelte di Nicola

Il tecnico della Cremonese Nicola dovrà fare i conti con tante assenze soprattutto a centrocampo

RASSEGNA STAMPA - Sarà la Cremonese la prossima avversaria della Lazio per l’ultima gara dei biancocelesti all’Olimpico in programma sabato 20 dicembre alle 18.00.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la squadra di Nicola arriva alla sfida reduce dal ko rimediato contro il Torino e quindi con la voglia di riscatto.

Così come la Lazio che dovrà fare i conti con infortunati e squalificati anche Nicola dovrà fare i conti con diverse assenze: Folino ha smaltito l’influenza ma non è certo del rientro e Faye è ancora alle prese con una distorsione alla caviglia. Da monitorare anche le condizioni di Bianchetti anche se il problema maggiore la Cremonese lo ha a centrocampo.

Payero sarà out per squalifica, Grassi ha fastidio al Flessore e Sarmiento ha un’infiammazione muscolare. Novità anche sulla fascia dove l’ex Lazio Floriani Mussolini potrebbe rendere il post di Barbieri. Tutto confermato invece in attacco con Sanabria che potrebbe prendere il posto di Bonazzoli al fianco di Vardy.

