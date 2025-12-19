Rambaudi: "Lazio - Cremonese è una finale. Basic? Assenza che pesa"

Ospite ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi si è proiettato a Lazio - Cremonese, evidenziando l'importanza della gara per il prosieguo della stagione. Queste le sue parole:

“A maggior ragione se ci saranno ulteriori defezioni, sarà fondamentale la prestazione di Pedro. Credo che Sarri gli abbia parlato, io fossi l’allenatore gli farei capire che effettivamente mi affido a lui, alle sue giocate, alla sua esperienza".

"Lazio-Cremonese, è una finale. Per me queste due partite, quella di domani e quella di Udine, ti condizionano il resto del campionato. Può dare tante risposte questa gara, per la continuità, per compattare ancora il gruppo, per gestire un’altra emergenza".

"Quella di Basic è una perdita importante, da quando è entrato ha fatto girare bene la macchina; ha interpretato bene il ruolo, a differenza di Dele-Bashiru. Ha messo dentro qualcosa che allo spartito di Sarri mancava.”.