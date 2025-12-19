Di Biagio torna sul 5 maggio: "Siamo arrivati stanchi e l'abbiamo pagato"
19.12.2025 12:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
L'ex calciatore e tecnico Luigi Di Biagio si è raccontato in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha spaziato su diversi temi relativi alla sua carriera da tecnico, da calciatore e non solo.
Tra le altre cose, Di Biagio è tornato a parlare anche del 5 maggio 2002, quando con la maglia dell'Inter perse lo scudetto all'ultima giornata a causa della sconfitta patita all'Olimpico contro la Lazio.
"È stata una partita sbagliata, sulla quale ho sentito ricostruzioni farneticanti: purtroppo siamo arrivati stanchi all'ultima giornata e l'abbiamo pagato. Colpa nostra. Ma quello scudetto avremmo dovuto vincerlo prima, non all'Olimpico".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.