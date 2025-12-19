Supercoppa Italiana, Inter e Bologna in campo: in palio la finale
19.12.2025 12:45 di Christian Gugliotta
Le reti di Neres e Hojlund hanno mandato il Milan al tappetto, aprendo al Napoli le porte della finale di Supercoppa Italiana. Un successo netto, che permette agli azzurri di andarsi a giocare il primo trofeo stagionale nell'atto finale delle Final Four.
La seconda semifinale in programma, vedrà l'Inter di Chivu sfidare il Bologna di Italiano. I nerazzurri sono a caccia del loro nono successo nella competizione, mentre per i felsinei si tratterebbe di una prima volta assoluta.
La sfida avrà inizio inizio alle 20:00 di oggi, venerdì 19 dicembre, all'Al Awwal Park di Riad, e determinerà quale delle due formazioni contenderà alla squadra di Conte il trofeo in palio.
