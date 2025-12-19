Calciomercato Lazio | Idea Gudmundsson: c'è anche la Roma

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una nuova mezzala e un esterno offensivo sono le priorità di Sarri per il mercato di gennaio. A centrocampo, il rendimento convincente di Basic ha messo solo una toppa a un reparto che necessita di maggiore qualità e, aspettando il tanto atteso responso sul mercato, la Lazio ha iniziato a guardarsi intorno per valutare diverse possibilità.

Molto difficile arrivare a Ruben Loftus-Cheek, pupillo di Mau ai tempi Chelsea, a causa dell'ingaggio da 3,8 milioni decisamente fuori budget per i biancocelesti; mentre sembrano più percorribili piste come Ilic e Brescianini, per i quali, però, non si è mosso ancora nulla. La Lazio, inoltre, valuta anche la possibilità di chiudere scambi con club italiani come Torino, Atalanta, Genoa e Fiorentina che, viste le grandi difficoltà in campionato, ha messo diversi giocatori sul mercato.

Secondo Repubblica, tra questi ci sarebbe anche Albert Gudmundsson che, oltre a essere nel mirino dei cugini della Roma, farebbe gola anche alla Lazio. La dirigenza starebbe facendo le sue valutazioni sull'islandese, che sarebbe un jolly perfetto da utilizzare tra centrocampo e attacco, ma la priorità di Sarri nel reparto offensivo resta Insigne.

Pubblicato il 18/12