Napoli duro contro Allegri: "Aggressione senza controllo a Oriali"
La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con la vittoria della squadra di Conte, con un grande nervosismo che ha regnato in campo e fuori anche oltre il fischio finale.
All'indomani della sfida, il Napoli ha condannato con un duro comunicato il comportamento del tecnico rossonero Massimiliano Allegri, reo, a detta del club azzurro, di aver rivolto insulti pesanti all'indirizzo di Gabriele Oriali. Questa la nota:
"La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto".