Lazio, Noslin o Pedro: obiettivo fare la differenza dal primo minuto

Con l'assenza di Zaccagni mister Sarri dovrà trovare un nuovo titolare per la fascia sinistra in vista della gara contro la Cremonese

RASSEGNA STAMPA - Se c’è una speranza in casa Lazio nel 2026 è che, oltre al mercato, il nuovo anno porti anche un po’ più di fortuna in casa biancoceleste sul tema infortuni/squalifiche.

Anche contro la Cremonese mister Sarri dovrà fare i conti con le assenze e soprattutto con quella di Zaccagni per la quale il tecnico sarà costretto a scegliere tra le due pedine che hanno giocato meno in questa prima parte di stagione.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero la scelta è tra Noslin, che questi giorni è rimasto a riposo causa febbre, e Pedro. Lo spagnolo ha giocato appena il 60% dei minuti dello scorso anno, l’olandese non è mai partito da titolare in nessuna gara della stagione e, nell’anno solare, è stato titolare solo due volte, sempre da centravanti.

Per tutti e due, quindi, tornare a sinistra sarà una novità: Pedro lo ha fatto sulla corsi opposta, sulla trequarti contro il Verona, e da punta contro il Pisa. Noslin ha ricoperto questo ruolo a Braga lo scorso 30 gennaio.

Insomma entrambi sono chiamati a uno sforzo importante e, questa volta, a fare la differenza dal primo minuto.

