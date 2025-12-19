Lazio, contro la Cremonese l'ultima 'passerella' del 2025

Ultima sfida tra le mura amiche dell'Olimpico per la Lazio di mister Sarri che sabato 20 dicembre sfiderà la Cremonese

RASSEGNA STAMPA - The Last Dance all’Olimpico, almeno per il 2025. La Lazio si prepara a scendere in campo contro la Cremonese nel match in programma sabato 20 dicembre alle 18.00.

Una gara importantissima per la squadra di Sarri che davanti a 40.000 persone vuole fare bene e regalare ai tifosi una vittoria che sarebbe preziosissima per la classifica e per invertire un trend in casa che non ha sorriso ai biancocelesti in questo anno.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio ha vinto solo 5 delle 17 gare disputate in casa nel 2025 con 9 pareggi 3 ko a formare il quadro. Certo sono numeri influenzati in gran parte dal finale della scorsa stagione visto che, in questa stagione, la squadra di Sarri è rimasta imbattuta in 6 delle 7 partite disputate con 4 vittorie e 2 pareggi.

La difesa è senza dubbio il punto di forza: nei cinque maggiori campionati europei solo la Roma e l’Arsenal hanno subito meno gol della Lazio (11) e anche il dato dei clean sheet è importante: 8 come Chelsea, Psg e Arsenal.

Insomma l’Olimpico è pronto e ha voglia di chiudere l’anno con una vittoria.

