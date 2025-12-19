Lazio, verso la Cremonese: Gila torna e festeggia due traguardi

La sfida con la Cremonese, in programma domani all'Olimpico, è particolarmente sentita da Gila che torna a disposizione e festeggia due traguardi

RASSEGNA STAMPA - L’emergenza in casa Lazio è all’ordine del giorno, ma il ritorno di Gila fa accennare un sorriso a Sarri. Lo spagnolo ha scontato i due turni di squalifica e contro la Cremonese riprenderà il suo posto al centro della difesa. Gara particolare per lui: la prima da papà, sono nati ieri i due gemelli Ares e Vittoria, e la centesima in biancoceleste. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Il suo ritorno è provvidenziale. Fino alla trasferta del Tardini, prosegue il quotidiano, era stato l’unico calciatore di movimento a giocare sempre dall’inizio: 15 su 15 dal 1’. Dopo la squalifica col Bologna il suo posto l’ha preso Patric, ora è pronto a riprendersi la maglia per il match contro i grigiorossi e non sarà una sfida qualsiasi. Le 99 gare disputate finora sono suddivise così: 71 in Serie A, 4 in Champions, 15 in Europa League, 3 in Conference, 5 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana. Si è costruito nel tempo un ruolo da protagonista e la sua importanza è certificata dai numeri: nell'attuale Serie A è il giocatore della Lazio che ha vinto il maggior numero di contrasti (14) e di duelli aerei (30).

Nel match di domani all’Olimpico, l’ultima in casa per i biancocelesti, non mancheranno le motivazioni a Gila. La paternità e l’orgoglio del traguardo raggiunto. Al momento, i discorsi relativi al rinnovo o alla cessione, visto il contratto in scadenza nel 2027, sono stati messi da parte.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE