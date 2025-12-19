FIFA, il report sulle spese per gli agenti: mai così alte nella storia
RASSEGNA STAMPA - Il FIFA’s Football Agents Report 2025 parla chiaro: le spese per gli agenti non sono mai state così alte.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport “La spesa totale per le commissioni di servizio degli agenti dei club per i trasferimenti internazionali nel calcio professionistico maschile quest’anno (tra il 1° gennaio e il 1° dicembre) è stata pari a 1,37 miliardi di dollari, con un aumento di oltre il 90% rispetto all’anno scorso”, un numero mai registrato prima d’ora e che supera il precedente record del 2023 di 889.4 milioni di dollari.
Il dominio spetta ai club inglesi che hanno fatto registrare una spesa complessiva di 375 milioni di dollari.
Un aumento importante anche nel calcio femminile dove la spesa del club per i servizi degli agenti è stata di oltre 6.2 milioni di dollari, oltre 13 volte superiore al 2020.
