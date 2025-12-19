Lazio, Cardone: "Sarri senza otto giocatori. Noslin parte fuori"
Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei, ai quali, tenendo conto delle numerose defezioni in casa Lazio, ha parlato delle possibili scelte di formazioni di Sarri per la sfida contro la Cremonese.
“La Lazio si avvicina alla gara importante di domani contro la Cremonese con la solita emergenza. Rischia di dover fare a meno di nove giocatori, diciamo otto e mezzo in virtù delle condizioni di Noslin. Anche Romagnoli ha la febbre, è migliorato, non dovrebbero esserci problemi per lui. Vediamo oggi come sta l’olandese. Non penso giocherà dall’inizio, ma sicuramente sarà convocato. Ieri è stato provato Tavares alto nel 4-3-3. Bisogna capire se è davvero in ballottaggio con Pedro o deve essere considerata un’ipotesi da utilizzare in corsa".
"Nel riepilogo della probabile formazione inserisco lo spagnolo con Castellanos e Cancellieri; Vecino al posto di Basic. A proposito, oggi verrà presentato il ricorso per la squalifica del croato con poche possibilità che venga ridotta ad un solo turno. Doveroso, comunque, che la Lazio ci provi”.