Coppa d'Africa, il Congo perde Stroeykens e chiama un ex Lazio
19.12.2025 14:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Mario Stroykens deve rinunciare alla Coppa d'Africa. Infortunio per il centrocampista congolese, in forza all'Anderlecht. Al suo posto è stato convocato Gael Kakuta. Quest'ultimo, 34 anni, è attualmente in forza al Sakaryaspor, squadra di seconda divisione turca, ma è un volto noto in Serie A. In passato, infatti, ha vestito con pochissima fortuna la maglia della Lazio: appena 26 minuti spalmati in due presenze fra campionato (4' con l'Atalanta) ed Europa League (22' col Ludogorets) nel 2014.
