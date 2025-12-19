Torino, Baroni su Ilic: "Ha un problema di condizione fisica e mentale"
19.12.2025 15:30 di Christian Gugliotta
A 48 ore dalla sfida di campionato tra Sassuolo e Torino, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara.
L'ex tecnico biancoceleste si è soffermato anche sulla condizione attuale di Ivan Ilic, centrocampista finito nel mirino della Lazio, mettendone in evidenza alcune carenze dal punto di vista fisico e mentale. Queste le sue parole:
"È bravo, il problema è solo di condizione fisica e mentale. Può ricoprire vari ruoli a centrocampo perché ha corsa e qualità, è un fattore legato alla sua presenza psico-fisico che non l'impiego nel ruolo".
