Lazio, Provedel torna sul Parma: "Che vittoria! La mia parata..."
19.12.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina la gara contro la Cremonese. La Lazio ci arriva dopo la vittoria in nove contro undici contro il Parma, ottenuta grazie al gol di Noslin e alle parate di Provedel.
Proprio il portiere biancoceleste è tornato a esprimersi sulla partita all'interno del match program, pubblicato dalla società in vista della sfida dell'Olimpico. Di seguito le sue parole.
"Il successo di Parma mi auguro che ci abbia dato entusiasmo e soprattutto la forza di credere ancora di più nel nostro lavoro quotidiano. Se lo facciamo nel modo migliore, può aiutarci a raggiungere risultati come quello di sabato scorso. La mia parata nel finale? Sono contento di aver respinto quel tiro e di aver aiutato la Lazio a centrare la vittoria in quel modo".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.