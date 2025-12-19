Ronaldo, la foto con i muscoli in mostra fa impazzire i social - FT
19.12.2025 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Un fisico incredibile ma, del resto, da Cristiano Ronaldo non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. Il campione portoghese ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae in boxer, subito dopo una sauna e con i muscoli in bella mostra. CR7 ha mostrato una forma fisica invidiabile: addominali scolpiti e un fisico che potrebbe far concorrenza a quello di un ventenne... <<< RONALDO >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide