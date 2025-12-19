Lazio, sorrisi e solidarietà all'Umberto I grazie al 'Regalo Sospeso' - FT

19.12.2025 di Jessica Reatini
Natale è sinonimo di felicità e così la Lazio ha deciso di portare un po’ di felicità anche a chi quest’anno purtroppo trascorrerà in ospedale le feste. Alcuni calciatori biancocelesti si sono infatti recati al Policlinico Umberto I per regalare sorrisi e momenti spensierati ai piccoli pazienti pediatrici.

Nuova tappa, nuovi sorrisi, gioia e felicità per i pazienti pediatri del Policlinico Umberto 1.

Grazie alle speciali box di “Regalo Sospeso” insieme a Unicef Italia abbiamo donato momenti di leggerezza e svago a molti bambini ospiti della struttura ospedaliera”, questo il messaggio della società biancoceleste a sostengo dell’iniziativa.

