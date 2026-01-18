Lazio, l'allenamento dei portieri: il video della società - VIDEO
La Lazio è scesa in campo per l'ultima volta prima della partita di domani contro il Como, che lunedì 19 gennaio chiuderà la ventunesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri sta ultimando le scelte di formazione e l'appuntamento odierno sarà fondamentale per delineare l'undici titolare dello Stadio Olimpico.
L'ALLENAMENTO DEI PORTIERI - Nel frattempo, la società, attraverso i propri canali social, ha portato i tifosi sul campo di Formello, pubblicando alcune immagini dell'allenamento dei tre portieri biancocelesti: Ivan Provedel, Alessio Furlanetto e Christos Mandas.
LA SCELTA IN PORTA DI SARRI - A proposito di portieri, non ci saranno dubbi su chi difenderà la porta della Lazio contro il Como. La scelta di Sarri, infatti, ricadrà ancora una volta su Ivan Provedel, titolare dei biancocelesti. Solo una volta, infatti, Provedel si è seduto in panchina: nel successo in Coppa Italia contro il Milan, quando a scendere in campo era stato Mandas.