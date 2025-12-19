Calciomercato Lazio | Dele-Bashiru, si muove l'Atalanta: il punto
Asse con l’Atalanta. Valutazioni a centrocampo, la Lazio può trovare un alleato proprio nei nerazzurri. Negli ultimi giorni, infatti, sono finiti in orbita biancoceleste sia Brescianini che Samardzic. La società ci lavorerà durante il mercato di gennaio, dove (salvo sorprese) a ogni entrata dovrà corrispondere un’uscita.
Da qui arriva l’interesse del club bergamasco per Dele-Bashiru, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Da tempo il nigeriano (ora in Coppa d’Africa) piace al diesse D’Amico: sono in corso alcune valutazioni, e non solo in quel reparto.
L’Atalanta, infatti, avrebbe sondato il terreno anche per Ghilardi della Roma, arrivato in estate dal Verona; in uscita, invece, ci sarebbe sempre Daniel Maldini, che anche con Palladino, così come prima con Juric, non trova spazio.