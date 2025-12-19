Calciomercato Lazio | Idea Miretti a centrocampo: la situazione
A gennaio, con ogni probabilità, la Lazio potrà operare solamente a saldo zero: a ogni entrata dovrà corrispondere un'uscita. Si attende la decisione finale della Commissione sul mercato del club biancoceleste, che intanto studia le prossime mosse. Lotito e Fabiani lavorano con Sarri sui possibili colpi, in particolare a centrocampo.
Tra i nomi spuntati negli ultimi giorni ci sono quelli di Loftus-Cheek del Milan e di Samardzic e Brescianini dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Tempo, però, nelle idee della società ci sarebbe anche Fabio Miretti della Juventus.
Fin qui il classe 2003 ha trovato pochissimo spazio sia con Tudor che con Spalletti (complice anche un infortunio): solo otto presenze in stagione, per un totale di 283 minuti giocati, con un assist messo a referto in Champions League. La Lazio segue interessata anche il suo profilo.