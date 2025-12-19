Cremonese, Vandeputte verso la Lazio: "Aspetto il primo gol e..."

Prima della gara contro la Lazio, il centrocampista della Cremonese Jari Vandeputte ha rilasciato un'intervista a Radio TV Serie A parlando del suo percorso e della sua prima stagione in Serie A. Di seguito le sue parole.

"Salire dalla B alla A è stato un grande cambiamento, sono due campionati differenti. Sicuramente l’aspetto tecnico-tattico è molto diverso ma devo dire che mi trovo bene e mi sto ambientando, cerco di godermi ogni partita. È stato un percorso lungo. Io credo che ognuno abbia il proprio cammino, io sono arrivato a 29 anni. È stato un momento bellissimo e mi godo ogni minuto in cui sono in campo. Giocare in Serie A è un’esperienza unica che mi sto godendo a pieno".

"La scorsa stagione mi ha fatto molto piacere avere numeri paragonabili a quelli di Salah per quanto riguarda gli assist. Sicuramente lui gioca su un altro livello però è un onore avere il proprio nome di fianco al suo. Mi viene spontaneo e mi piace sempre far fare goal ai miei compagni, sono felice io e sono felici loro".

"Fantacalcio? In parecchi mi fermano per strada o mi scrivono dicendomi che mi hanno preso al fanta. È una cosa che mi fa un po’ ridere ma mi fa piacere che credano in me; io cerco di ripagare la fiducia dei miei fantallenatori. Il primo gol in A? Arriverà nel momento giusto, per ora sono focalizzato sull'obiettivo di squadra che è molto più importante delle statistiche personali. Spero di segnare il prima possibile ma per ora non è un’ossessione, pensiamo a prendere più punti possibili in campionato".

"Mi ricordo che al mio arrivo in Italia nessuno parlava inglese nella mia squadra e io non ancora non capivo l’italiano, ambientarsi è stato difficile. Io parlo diverse lingue e così ho sempre cercato di dare una mano ai nuovi compagni che facevano fatica a capire la lingua. Nicola? Lavorare con lui è un fantastico, ha uno staff super preparato. È un allenatore con tanta esperienza in questa categoria, io lo ascolto molto per migliorare perché penso di potere ancora fare meglio. Per me è un piacere essere allenato da lui e il suo staff".