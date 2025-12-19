Juve, si rivede Milik dopo più di 500 giorni: è convocato contro la Roma
19.12.2025 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Arkadiusz Milik è convocato. Dopo più di cinquecento giorni, il centravanti polacco torna tra i convocati della Juventus. Sarà a disposizione di Spalletti, quindi, per la gara di campionato contro la Roma.
Proprio il tecnico bianconero ha parlato di lui in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.
"Torna Milik, che è un calciatore forte, fortissimo. Anche se ha avuto un problema lungo, ci vuole essere e si allena benissimo. Ha sviluppato un po' di allenamenti con noi ed è a disposizione".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.