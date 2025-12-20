Lazio, Sarri torna sul Flaminio: "Mi farebbe un piacere immenso, però..."
Maurizio Sarri torna a parlare della possibilità di giocare nello Stadio Flaminio da allenatore della Lazio.
20.12.2025 21:45 di Simone Locusta
Intervenuto in conferenza stampa dopo Lazio - Cremonese, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è tornato a parlare della possibilità di giocare nello Stadio Flaminio, tutto nell'ottica di un progetto a lungo termine sulla panchina della Lazio. Ecco di seguito le sue parole sul tema:
"Non dipende tutto da me. Sto esprimendo un augurio che mi faccio, una storia che mi farebbe un piacere immenso. Però poi bisogna valutare tutte le situazioni".
