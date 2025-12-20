RIVIVI DIRETTA - Lazio - Cremonese, all'Olimpico finisce 0-0
Serie A Enilive | 16ª giornata
Sabato 20 dicembre 2025, ore 18:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (82' Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Vecino (63' Belahyane); Cancellieri, Castellanos, Pedro (63' Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Nuno Tavares, Farcomeni, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino (69' Ceccherini); Barbieri (87' Floriani), Bondo, Grassi (69' Vandeputte), Johnsen (76' Zerbin), Pezzella; Bonazzoli (76' Sanabria), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbanga, Sarmiento, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Davide Nicola
Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino); Assistenti: Laudato - Regattieri; IV ufficiale: Bonacina; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Manganiello
Ammoniti: 38' Pedro (L), 43' Grassi (C), 77' Romagnoli (L), 80' Guendouzi (L), 81' Pezzella (C), 92' Gila (L)
Espulsi: 94' Ceccherini (C)
SECONDO TEMPO
90'+7' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+7' Cataldi batte il calcio di punizione, ma la palla finisce di poco oltre la traversa.
90'+4' Espulso Cecherini che ha steso Cancellieri a ridosso dell'are di rigore.
90'+2' Ammonito Gila per un intervento su Vardy.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 5' di recupero.
87' Sostituzione Cremonese: fuori Barbieri, dentro Floriani.
84' Conclusione di Sanabria, c'è la parata di Provedel!
82' Cambio per la Lazio: esce Pellegrini, dentro Lazzari.
81' Subisce fallo Cancellieri, arriva un altro giallo. Questa volta è per Pezzella.
80' Ammonito anche Guendouzi per un intervento su un avversario. Il francese era diffidato e dunque, salterà il prossimo turno.
79' Conclusione di Marusic dalla distanza, c'è la parata di Audero.
77' Ammonito Romagnoli per un fallo.
76' Sostituzione Cremonese: escono Bonazzoli e Johnsen, entrano Sanabria e Zerbin.
72' Check concluso, niente fallo. Il gioco può proseguire.
71' È in corso il check del Var per controllare un'azione in area di rigore della Cremonese con Noslin protagonista. Il biancoceleste ha subito fallo da Terracciano.
69' Sostituzione Cremonese: fuori Folino e Grassi, dentro Ceccherini e Vandeputte.
68' Ammonito Barbieri per un fallo su Noslin.
63' Sostituzione Lazio: fuori Vecino e Pedro, dentro Belahyane e Noslin.
54' Commette un errore Pairetto! Su rinvio di Provedel, segnalato dal guardalinee un fuorigioco di Castellanos, l'arbitro fischia poi si accorge dell'errore commesso e scodella il pallone a favore della Lazio in mezzo al campo.
50' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Castellanos prova la conclusione di testa, ma la palla finisce dritta tra le braccia di Audero.
48' Castellanos subisce fallo da Baschirotto, ma l'arbitro lascia correre. La decisione di Pairetto fa infuriare l'attaccante biancoceleste.
46' È la Lazio a muovere il primo pallone.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 1' di recupero.
43' Ammonito Grassi.
41' Provvidenziale l'intervento di Romagnoli che blocca la ripartenza pericolosa della Cremonese guidata da Vardy.
38' Ammonito Pedro per una trattenuta su Barbieri.
36' La Lazio spreca un'occasione con Cancellieri. Il numero 22, servito da Marusic, è scivolato e ha perso palla a pochi metri dalla porta.
31' Pellegrini alla battuta, la difesa della Cremonese allontana il pericolo. Ci prova Guendouzi dalla distanza, ma il tiro finisce alto oltre la porta.
30' Pedro subisce fallo, altro calcio di punizione per i biancocelesti.
28' Insiste la Lazio che guadagna un calcio di punizione da posizione interessante. Castellanos ci mette la testa, ma la conclusione viene parata da Audero.
27' Primo giro dalla bandierina per la Lazio, Cataldi alla battuta. Cross in area, ma la difesa della Cremonese riesce a respingere il pericolo.
20' Lazio in zona d'attacco, Marusic mette una buona palla in mezzo ma la difesa grigiorossa riesce in qualche modo a liberare.
14' Cremonese in zona d'attacco, cerca spazi per affondare il colpo. Buona la chiusura di Gila che riesce a liberare.
10' Bondo subisce fallo da Castellanos, la Cremonese guadagna un altro calcio d punizione.
6' Attacca ancora la formazione di Nicola con Bonazzoli che prova il tiro, ma la conclusione finisce oltre la porta.
2' Dagli sviluppi del calcio di punizione la Cremonese prova la conclusione col tiro di Folino, ma c'è la parata di Provedel.
2' Bonazzoli subisce fallo da Cancellieri, la Cremonese conquista un calcio di punizione da posizione interessante.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida all'Olimpico.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cremonese, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:00 col calcio d’inizio.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.