MOVIOLA | Lazio-Cremonese: Pairetto si perde (almeno) un rigore, Var muto
La Lazio non va oltre lo 0-0 all'Olimpico contro la Cremonese. I biancocelesti ci provano fino alla fine ma il gol non arriva. Sarebbe potuto arrivare dagli 11 metri se il direttore di gara avesse concesso il penalty dopo il fallo di Terracciano su Noslin, ancor più grave di quello precedente, sempre di Terracciano ma su Castellanos. Nulla da fare: frettoloso prima e col Var (troppo) silenzioso poi. A Pezzella servono 80 minuti in campo per rimediare un'ammonizione che avrebbe duvuto ricevere dopo cinque minuti. Alle polemiche di Parma si sommano quelle di questa sera. Analizziamo allora l'arbitraggio di Pairetto e vediamo insieme nella nostra moviola tutti gli episodi controversi della partita:
PRIMO PIANO
5’ Trattenuta di Pezzella su Cancellieri, che era appena partito in contropiede: calcio di punizione in favore della Lazio. Pairetto avvisa il calciatore che, al prossimo fallo, scatterà il giallo. Sarebbe potuto arriva già in quest’occasione.
10’ Vecino rischia l’ammonizione per lo sgambetto su Bondo, lanciato in contropiede. Pairetto usa lo stesso metro di Pezzella.
15’ Folino interviene irregolarmente su Cancellieri: giusto il fischio dell’arbitro che dà il calcio di punizione, il calciatore della Cremonese aveva preso prima il pallone ma poi l’esterno biancoceleste.
24’ Folino ancora falloso, questa volta su Guendouzi: calcio di punizione, anche qui sacrosanto, in favore della Lazio, che riparte dal cerchio del centrocampo.
27’ La Cremonese prova a ripartire dal calcio d’angolo in favore della Lazio. L’azione è viziata da un colpo di mano di Vardy. L’arbitro interrompe l’azione nel momento in cui i biancocelesti tornano in possesso palla, evitando di procedere con la regola del vantaggio.
31’ Guendouzi anticipa Pezzella, che lo strattona commettendo fallo. Pairetto non è di parola e, nonostante l’avvertimento di inizio gara, tiene il cartellino nel taschino.
38’ Primo cartellino giallo della partita: Pairetto ammonisce Pedro per un fallo su Barbieri in ripartenza. Stessa situazione che non aveva sanzionato in precedenza in occasione del fallo di Pezzella su Cancellieri.
43’ Ammonito anche Grassi, per la Cremonese, che rimette in pallone in campo per ritardare la ripresa del gioco.
44’ Cataldi su Grassi: dalle immagini si vede che il centrocampista della Lazio prende il pallone, l’arbitro lo reputa comunque falloso e dà il calcio di punizione in favore della Cremonese.
SECONDO TEMPO
48’ Castellanos messo a terra da Baschirotto: l’argentino si lamenta perché vorrebbe, forse, un’ammonizione per il difensore della Cremonese. Al contrario, l’arbitro dà solamente la punizione. E le immagini onestamente gli danno ragione.
50’ Castellanos anticipa Terracciano su un pallone volante messo in mezzo da Guendouzi: il Taty finisce a terra, Pairetto dice di continuare anche dopo il check del Var. L’episodio meritava almeno l’on Field review.
55’ Episodio comico all’Olimpico: l’assistente segnala il fuorigioco di Castellanos su rimessa dal fondo di Provedel, peccato che il regolamento preveda che non ci sia fuorigioco sulla rimessa dal fondo. Pairetto salva la faccia consegnando il pallone a Pedro che lo gioca all’indietro.
68’ Giallo giusto per Barbieri: intervento in ritardo e imprudente su Noslin. L’arbitro non ha alcun dubbio nel sanzionarlo.
71’ Altro episodio più che dubbio: nell’area di rigore della Cremonese, Terracciano prima trattiene e poi spinge con entrambe le mani Noslin. Più grave questo che quello su Castellanos.
73’ La Lazio protesta per un potenziale retropassaggio di Vandeputte ad Audero, ma la giocata del numero 27 non sembra essere volontaria.
75’ Romagnoli e Cataldi intervengono su Bonazzoli, Pairetto non ci pensa un attimo e ammonisce il numero 13 della Lazio (errore anche qui, doveva concedere il vantaggio).
79' Giallo pesante per Guendouzi: il francese scalcia Pezzella e rimedia una giusta ammonizione, che non gli consentirà di essere a disposizione di mister Sarri per la prossima contro l'Udinese.
81' Servono 80' a Pairetto per estrarre il giallo davanti a German Pezzella. Non poteva far altro in occasione del fallo su Cancellieri, lancio in contropiede.
90'+2' Ammonito anche Gila: inevitabile il fallo su Vardy, che lo aveva saltato rischiando di andare a tu per tu con Provedel.
90'+3' Rosso per Ceccherini per chiara ed evidente occasione da gol: stende Cancellieri a un passo dall'area di rigore.