Lazio - Cremonese, si torna all'Olimpico: il dato sui biglietti venduti
Questa sera la Lazio tornerà in campo. Alle ore 18.00 la squadra di Maurizio Sarri aprirà la sedicesima giornata di Serie A, nella partita dello Stadio Olimpico contro la Cremonese.
I biancocelesti si metteranno a caccia di tre punti che possano dare ancor più valore all'impresa del Tardini, quando in nove contro undici, una settimana fa, erano riusciti a strappare la vittoria con gol di Noslin, aiutati dal tifo incessante dei più di 4.000 tifosi presenti sugli spalti. Anche questa sera la componente pubblico non sarà da poco.
IL DATO SUI BIGLIETTI - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, in vista della partita contro la squadra di Davide Nicola sono stati venduti circa 8.000 biglietti che, sommati ai poco più di 29.000 abbonati, dovrebbe garantire almenoo 37.000 spettatori, destinati a crescere nelle prossime ore.