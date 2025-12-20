Giornata chiave per la Lazio: si riunisce la Commissione, atteso il verdetto sul mercato
RASSEGNA STAMPA - L'attesa sta per finire: la Commissione di vigilanza sui conti si riunirà oggi e, nei prossimi giorni, trasmetterà l’esito delle valutazioni alla Figc, che a sua volta comunicherà alla Lazio le condizioni del mercato: semiaperto a saldo zero oppure completamente aperto. Il giorno da cerchiare sul calendario in tal senso, secondo il Corriere dello Sport, è martedì 23 dicembre.
L’ipotesi più concreta resta quella del mercato a saldo zero, che consentirebbe soltanto un’uscita e un’entrata con gli stessi parametri di formula, costo e ingaggio. In questi mesi il presidente biancoceleste non si è mai sbilanciato pubblicamente, lavorando dietro le quinte per rientrare sotto la soglia dello 0,8% richiesta dalla Figc, ma in ogni caso le aspettative restano limitate: la Lazio non può permettersi di appesantire i conti, altrimenti rischierebbe nuovi blocchi in futuro. Del resto, gennaio non è mai stato un mese di grandi investimenti per Lotito.
Il verdetto della Commissione, però, toglierà ogni alibi non solo sul mercato, ma anche sul fronte rinnovi, altro nodo delicato. Con l’obbligo del saldo zero, il club potrà proporre ai giocatori in scadenza o in attesa di rinnovo soltanto gli stessi contratti attuali, senza adeguamenti economici. Una situazione che rischia di complicare e mettere in discussione ogni operazione.