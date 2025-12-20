Lazio - Cremonese, le probabili formazioni: dubbio in attacco, Sarri sceglie

Dal Tardini si torna all'Olimpico. La Lazio aspetta la Cremonese dopo l'eroica vittoria in nove contro il Parma. Sarri dovrà fare a meno di Zaccagni e Basic (due giornate out), espulsi sabato, e di Dele-Bashiru e Dia, partiti per la Coppa d'Africa. Ma tornerà a disposizione Gila, che ha scontato la squalifica rimediata contro il Bologna e farà coppia con Romagnoli; sulle fasce attesi ancora Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. A centrocampo si rivedrà Vecino dal primo minuto nel ruolo di mezzala, con Cataldi e Guendouzi a completare il reparto. In panchina ci sarà Belahyane insieme al baby Farcomeni; Rovella tornerà a gennaio. Nel tridente d'attacco, per il posto del capitano è aperto il ballottaggio tra Noslin e Pedro: il primo non è al meglio per febbre, la decisione sarà presa a ridosso del fischio d'inizio. Cancellieri giocherà nuovamente a destra (è out anche Isaksen), così come Castellanos al centro. Convocato il Primavera Sana Fernandes.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Farcomeni, Pedro, Sana Fernandes. All.: Sarri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Valoti, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All.: Nicola.