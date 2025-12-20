Lazio, dubbio Pedro-Noslin per la fascia: lo spagnolo a caccia di un record speciale

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il ballottaggio sulla fascia resta apertissimo. Pedro aveva scavalcato Noslin dopo la febbre che aveva colpito l’olandese giovedì, ma il recupero dell’ex Verona ha riaperto i giochi: Noslin è tornato in gruppo, ha svolto la rifinitura ed è di nuovo in corsa per una maglia. Sarri deve fare i conti con scelte delicate e una panchina ridotta all’osso tra squalifiche, infortuni e assenze per la Coppa d’Africa, tanto che si è ritrovato a convocare per la sfida anche i Primavera Sana Fernandes e Farcomeni.

Il dubbio principale riguarda l’attacco e il sostituto di Zaccagni, fermato dal Giudice sportivo. Noslin può essere impiegato sia da centravanti sia da esterno sinistro, opzione che cambierebbe l’assetto offensivo. Davanti, su sei uomini, tre sono indisponibili: Isaksen è infortunato, Dia è con il Senegal e Zaccagni è, appunto, squalificato.

Pedro spera in una maglia dall’inizio e va a caccia di un traguardo simbolico, come riporta il Corriere dello Sport: con un gol alla Cremonese diventerebbe il primo laziale a segnare in Serie A dopo i 38 anni. In vista dell’ultima gara all’Olimpico del 2025, Cancellieri è certo del posto a destra, Castellanos va verso la conferma da centravanti, mentre l’ultima maglia se la giocano proprio Pedro e Noslin, entrambi destinati comunque a trovare spazio