Lazio, chi segna in attacco? Numeri da horror, ma Sarri sogna Raspadori

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha un problema in attacco, ormai è noto a tutti. In particolare, sembra che non sia mai scattata la scintilla tra Sarri e Castellanos, o almeno i numeri fanno pensare a questo.

L'attaccante argentino ha realizzato appena 4 gol in 44 presenze con l'allenatore toscano. Il Taty non è mai stato un bomber, è vero, ma sono comunque numeri lontani dai 14 segnati in 40 presenze sotto la guida di Baroni.

La squadra gioca diversamente, infortunio e sfiducia poi non hanno aiutato particolarmente Castellanos. Ma deve fare di più. Anche perché, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, era dalla stagione 1984/85 che la Lazio non c'era il miglior marcatore della Lazio sotto la soglia dei 3 gol (Cancellieri e Zaccagni) dopo 15 giornate.

Quell'anno, la Lazio di Juan Carlos Lorenzo scese in Serie B, per rendere l'idea. Se la Lazio vuole ambire a qualcosa in più, oltre a mantenere la difesa di ferro, deve trovare decisamente più gol. In tal senso, il mercato potrà aiutare, ma prima si aspetta la sentenza da Via Allegri in merito a come potrà operare la Lazio, con Sarri che continua a sognare Raspadori.