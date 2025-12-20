Ritorno all’Olimpico e futuro in bilico: Floriani Mussolini trova la sua Lazio

Il terzino, cresciuto nel vivaio in biancoceleste, potrebbe essere riscattato dalla Cremonese ma lui spera di trovare spazio nella Lazio

RASSEGNA STAMPA - Un ritorno comunque speciale, da titolare o dalla panchina. Per Floriani Mussolini sarà l’esordio all’Olimpico, anche se con una maglia diversa. Il suo futuro dipenderà dalle decisioni della Cremonese a fine stagione: il riscatto, ricorda il Corriere dello Sport, è fissato a 5 milioni di euro, senza possibilità di controriscatto per la Lazio, e in quel caso l’addio sarebbe definitivo.

Il classe 2003 torna a Roma più maturo dopo i prestiti in Serie C con il Pescara e in B con la Juve Stabia. Questa volta sarà avversario nello stadio dove ha sempre sognato di debuttare in biancoceleste, dopo 12 convocazioni in prima squadra senza esordio. "Ci penso spesso alla sfida con la Lazio", aveva ammesso un mese fa, ma oggi non sono previsti sconti sulla fascia.

Cresciuto nel vivaio di Formello, ha chiuso il percorso in Primavera con 65 presenze e 10 assist, prima di un cammino graduale e continuo nei prestiti. Finora con la Cremonese ha collezionato 13 presenze (605 minuti). La Lazio, in vista dell’estate, dovrà riflettere sul futuro dei terzini: Marusic è in scadenza, Hysaj andrà via, Lazzari è in bilico. Un eventuale mancato riscatto di Floriani aprirebbe nuovi scenari.