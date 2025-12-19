Lazio e Cremonese, quante difficoltà in attacco: i dati non mentono
19.12.2025 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Pochi gol segnati. Lazio e Cremonese sanno bene cosa significa: il loro inizio di stagione è stato segnato spesso dalle difficoltà di andare in rete. Sabato all'Olimpico sarà la sfida tra due squadre che devono assolutamente migliorare sotto l'aspetto offensivo.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Sarri proverà a svoltare puntando ancora su Castellanos come centravanti. Non ci sarà Dia (in Coppa d'Africa), per questo si aspetta il ritorno al gol del Taty, a secco da fine settembre contro il Genoa.
Dall'altra parte, i grigiorossi non sono riusciti a segnare in tre delle ultime quattro trasferte e sono la squadra di Serie A che ha tentato meno conclusioni in assoluto (appena 127).
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.