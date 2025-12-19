Ex Lazio | Il nuovo acquisto di Mendieta: ha comprato un aereo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Gaizka Mendieta pensa al suo futuro. La vita del calciatore non è infinita, per questo ha deciso di fare un grande investimento per riuscire ad avere sempre entrate continue. Niente cose troppo costose o di lusso: come riportato da elespanol.com, l'ex centrocampista della Lazio ha comprato un aereo.

A riverlarlo è stato lui stesso all'interno del podcast di Uri Sabat. Di seguito le sue parole: "C'era una statistica in Premier League: in cinque anni, circa il 50% dei giocatori perdeva tutto ciò che aveva guadagnato. Per questo ho iniziato a fare ricerche ho comprato un aereo".

"Ho comprato un aereo a elica con un motore nuovo. Ho cercato un modo per investire saggiamente: quando non lo usavo, lo affittavo. In passato, i giovani arrivavano con una Lamborghini o un'Aston Martin, e io gli dicevo: 'Ma dove vuoi arrivare se vivi con i tuoi genitori e non hai nemmeno una casa tua?'".