Ex Lazio | Inter, de Vrij verso l'addio a gennaio: le ultime
19.12.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È ai titoli di coda l'esperienza di Stefan de Vrij all'Inter. L'ex difensore della Lazio ha intenzione di lasciare Milano già nel prossimo mercato di gennaio, così da potersi giocare le sue possibilità per andare al Mondiale in estate.
Già lo scorso anno aveva giocato poco con Inzaghi; quest'anno con Chivu ancora meno. Su di lui ci sono l'Al Ittihad di Conceicao, il Nottingham Forest, il Benfica e anche il Bologna di Italiano.
Nelle prossime settimane si capirà meglio il suo futuro. Il suo contratto, comunque, è in scadenza a giugno: se non dovesse partire il mese prossimo, lo farà a fine stagione, come riportato da Tuttomercatoweb.com.
