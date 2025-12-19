Lazio - Cremonese, Cataldi ritrova Floriani Mussolini: il loro rapporto
Lazio - Cremonese sarà anche la partita di Romano Floriani Mussolini. Arriverà all’Olimpico da ex, proprio quest’estate è passato ai grigiorossi con la formula di un prestito con diritto di riscatto (fissato a 5 milioni di euro) e il 50% sulla futura rivendita per i biancocelesti. L’anno scorso si era messo in mostra in B con la Juve Stabia; ora si sta giocando le sue carte in Serie A.
Per lui sarà l’esordio all’Olimpico, quello che con la Lazio non è mai arrivato. Lo farà nel giorno in cui Cataldi si riprenderà la fascia di capitano, vista l’assenza per squalifica di Zaccagni (una giornata, espulso contro il Parma). I due hanno un bellissimo rapporto dovuto agli anni passati a Formello.
Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, il centrocampista ha seguito Floriani Mussolini sin dai primi allenamenti fino alle convocazioni in prima squadra. Sabato si ritroveranno uno contro l’altro, ma l’obiettivo a lungo termine, se possibile, sarebbe quello di giocare insieme un giorno, ancora con la maglia della Lazio.