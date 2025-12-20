Bologna, Italiano esalta Immobile: "È un cecchino infallibile"
Dopo la vittoria ai rigori in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset.
In particolare si è soffermato sul rigore decisivo di Ciro Immobile, che ha trasformato l'ultimo penalty regalando ai rossoblù la finale contro il Napoli. Di seguito le sue parole.
"Ciro lo abbiamo preso per questo, ci ha ripagato della fiducia che abbiamo in lui: bravissimo lui, quello decisivo è capitato sui piedi di chi in questi anni ha dimostrato di essere un cecchino infallibile e ci ha portato in finale".
