Lazio, trappola Cremonese: il dato che rimanda agli anni '80
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha ambizioni europee, ma quest'oggi avrà di fronte a sé una squadra partita con l'obiettivo di salvarsi, ritrovandosi invece a viaggiare a ritmi importanti per poter realizzare un campionato più che tranquillo.
La Cremonese di Nicola viaggia, si trova all'undicesimo posto con 20 punti, a -2 dalla Lazio (vincendo scavalcherebbe i biancocelesti) e a +8 dalla zona retrocessione.
I biancorossi sono una squadra da rispettare, forse anche da temere. O almeno, se si guardano i dati più recenti. Come riporta Il corriere dello Sport, la Lazio deve sfatare il tabù delle neopromosse: nessuna vittoria nelle ultime sei sfide contro squadre salite dalla B (4 pareggi, 2 sconfitte). Allo stesso tempo, però, ha ottenuto 18 punti giocando contro squadre che occupano attualmente la metà bassa della classifica (di più solo l’Inter, 21).
Sarri deve battere la Cremonese non solo per i tre punti, ma anche per evitare di andare a toccare un dato che sta lì, nella polvere, dagli anni '80: un anno solare senza successi contro squadre neopromosse non si verifica dal 1988.