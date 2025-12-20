Lazio, Natale in Europa? Il salto passa per la Cremonese

Approfittando di Bologna e Como ferme per le sfide di Supercoppa, con i tre punti la Lazio potrebbe passare le feste in zona Europa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un obiettivo chiaro, anche se a breve termine, che questa sera contro la Cremonese può diventare concreto. La Lazio, fin dall’inizio della stagione, ha mantenuto un profilo basso: dopo un’estate difficile e due settimi posti consecutivi, a Formello hanno deciso di non fare proclami. Maurizio Sarri, ricorda il Corriere della Sera, ha chiarito che la società non gli ha chiesto di centrare subito l’Europa, ma piuttosto di costruire gradualmente una squadra pronta a competere per le coppe nella prossima annata, strutturando 7-8 giocatori chiave.

Eppure i risultati del lavoro del tecnico si vedono già: la squadra è solida, con 8 clean sheet in 15 giornate e pian piano sta crescendo anche in fase offensiva. Stasera servono i 3 punti per accelerare il percorso di crescita interno e di classifica: la Lazio è al momento a 3 punti dal Bologna sesto, posizione che garantirebbe almeno la qualificazione in Conference League, e a 2 dal Como settimo, utile in base a chi vincerà la Coppa Italia.

Vincendo contro la Cremonese, i biancocelesti aggancerebbero il Bologna (fermo per la Supercoppa) e scavalcherebbero il Como (impegnato contro il Milan, anch’esso in Supercoppa), entrando per la prima volta in zona europea nel corso della stagione.

Non solo: il prossimo turno vedrà i biancocelesti affrontare l’Udinese, un impegno - sulla carta - alla portata. Dopo il successo contro il Parma, un’altra vittoria porterebbe a tre i successi consecutivi, permettendo alla Lazio di chiudere il 2025 con il pieno di fiducia e di passare il Natale in zona Europa, con la possibilità di consolidare la posizione anche per Capodanno.