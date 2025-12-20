Lazio, due Primavera convocati per la Cremonese: le scelte
20.12.2025 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'emergenza costringe Sarri a pescare dalla Primavera. La Lazio si prepara ad affrontare la Cremonese con gli uomini contati e senza sei giocatori. Da qui la scelta del tecnico di portare in panchina due giovani.
All'Olimpico, infatti, mancheranno Rovella e Isaksen, entrambi infortunati, Dele-Bashiru e Dia, partiti per la Coppa d'Africa, e Zaccagni e Basic, squalificati dopo le espulsioni rimediate contro il Parma (due giornate per il croato).
Come riportato da Il Corriere dello Sport, proprio per questo tra i convocati ci saranno Saná Fernandes e Farcomeni, tutti e due classe 2006 che hanno quindi saltato la sfida della Primavera di Punzi contro il Parma.
