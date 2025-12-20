PRIMAVERA | Parma - Lazio 0-0: pareggio a reti bianche per Punzi
La Lazio Primavera pareggia 0-0 sul campo del Parma e strappa un punto prezioso al termine di un match sofferto. Apparsa in difficoltà in diversi tratti di gara, la squadra di Punzi ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, resistendo alle numerose incursioni offensive dei crociati e sfiorando il vantaggio con un'occasione colossale divorata da Serra. I biancocelesti allungano a quattro la propria striscia di risultati positivi consecutivi, salendo a quota 19 punti dopo 17 gare disputate.
Primavera 1 | 17ª giornata
Sabato 20 dicembre 2025, ore 11:00
C.S. Parma Calcio - Mutti Training Center, Collecchio (PR)
PARMA: Astaldi; Pajsar, Tigani (67' Mengoni), Cardinali, Plicco (46' Balduzzi), Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu (80' Vranici), Semedo (67' Ciardi). A disp.: Casentini, Coulibaly, Castaldo, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie. All.: Corrent.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon (68' Pernaselci), Bordoni; Ferrari, Battisti (68' Marinaj), Munoz, Santagostino, Cuzzarella (90'+4' Curzi); Serra (90'+4' Milillo), Sulejmani (81' Calvani). A disp.: Bosi, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli. All.: Punzi.
Arbitro: Gasperotti (sez. Rovereto)
Assistenti: De Luca - Scardovi
Marcatori: /
Ammoniti: Plicco (P), Santagostino (L), Konatè (P), Mengoni (P).
Espulsi: /
Recupero: 1' pt, 4' st.
SECONDO TEMPO
90'+6' - Triplice fischio! Parma - Lazio Primavera termina 0-0.
90'+4' - Ultimi due cambi per Punzi: entrano Curzi e Milillo, fuori Cuzzarella e Serra.
90'+3' - Intervento in ritardo di Cuzzarella, giallo anche per lui.
90' - Quattro minuti di recupero.
89' - Forcing finale del Parma che vuole i tre punti.
87' - Calvani si immola sulla conclusione di Vranici e salva la Lazio.
81' - Altra sostituzione nella Lazio: fuori Sulejmani, al suo posto Calvani.
80' - Cambia ancora Corrent: Vranici prende il posto di Avramescu.
77' - Ammonito Mengoni.
68' - Prime due sostituzioni anche nella Lazio: escono Battisti e un acciaccato Bordon, dentro Marinaj e Pernaselci.
67' - Doppio cambio nei padroni di casa: dentro Ciardi e Mengoni, fuori Semedo e Tigani.
62' - Si salva il Parma! Serra calcia a botta sicura da pochi passi, ma Marchesi salva sulla linea a portiere battuto.
59' - Munoz scappa via a Konatè che lo trattiene per la maglia: scatta l'ammonizione.
55' - La Lazio rischia su una ripartenza rapida del Parma che, però, non riesce a concludere in porta.
53' - Lazio pericolosa! Cuzzarella lascia partire un gran destro da fuori area, Astaldi vola e mette in angolo.
46' - Primo cambio lato Parma: fuori Plicco, dentro Balduzzi.
46' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45' +1' - Le squadre tornano negli spogliatoi, risultato bloccato sullo 0-0 all'intervallo.
45' - Un minuto di recupero
43' - Avramescu scippa il pallone a Santagostino che lo stende da dietro: primo giallo in casa Lazio.
39' - Ci prova la Lazio! Ferrari salta un avversario e serve un cross preciso in area per Battisti, che colpisce di testa e per poco non inquadra lo specchio.
30' - Semedo prova la rovesciata acrobatica nell'area biancoceleste: il pallone termina lontano dallo specchio.
28' - Ferrari vede Astaldi fuori dai pali e prova sorprenderlo: il suo tentativo termina a lato.
25' - Plicco interviene in ritardo su Santagostino: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.
20' - Avramescu conclude col sinistro dall'interno dell'area di rigore, Pannozzo va a terra e para.
15' - Meglio i padroni di casa in questo primo quarto d'ora. La Lazio abbassa il proprio baricentro e prova a resistere.
7' - Primo squillo del Parma: Pannozzo alza sopra la traversa un colpo di testa insidioso di Semedo.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Parma - Lazio Primavera, gara valida per la diciassettesima giornata di campionato. Rivitalizzata dagli ultimi risultati e reduce dal pareggio in extremis strappato contro il Torino, la squadra di Punzi vuole proseguire nel proprio trend positivo, andando a caccia di quello che sarebbe il terzo successo nelle ultime quattro gare. Di fronte, però, ci sono i Ducali che, con 27 punti nelle prime 16, sono in piena lotta per il titolo. Appuntamento alle 11:00 con il fischio d'inizio.