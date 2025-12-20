Theo Hernandez torna sulla Lazio: "Fonseca, Leao e il cooling break..."
20.12.2025 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
In una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il terzino dell'Al Hilal Theo Hernandez è tornato a parlare della sua esperienza vissuta in Italia con la maglia del Milan.
In particolare si è soffermato su un episodio accaduto in una gara contro la Lazio, quando insieme a Leao ha disertato un cooling break con Fonseca in panchina. Di seguito le sue parole.
"Il cooling break contro la Lazio? È stato ingigantito. Io e Leao eravamo entrati da poco e siamo rimasti lì. Dicevano che non avessimo un bel rapporto con gli allenatori, ma non era vero. Io andavo d’accordo anche con Conceiçao. Lui era autoritario, ma la gente parlava a vanvera".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.