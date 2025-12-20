Lazio, Petrucci: "Il volo di Flaminia? Vi dico quello che so..."

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla partita tra Lazio e Cremonese, a poche ore dal fischio d'inizio

Nel giorno di Lazio-Cremonese è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci. Il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Noslin e Romagnoli, febbricitanti nelle scorse ore, e sull'aquila Flaminia che potrebbe volare nel pre-partita.

CONDIZIONI - "Ieri Noslin e Romagnoli hanno smaltito la febbre, saranno entrambi convocati, Romagnoli partirà titolare e per Noslin ci sono delle possibilità. Per ora è avanti Pedro su Noslin, Sarri sta facendo anche delle valitazioni sui cambi, oggi hai un undici competitivo ma in panchina hai pochissimo. Belahyane non sta rendendo e non c’è un grande feeling tattico con Sarri, ma oggi in emergenza il primo cambio sarà lui rispetto a Patric o altre scelte. Tavares è stato provato in allenamento da ala, non credo però che lo vedremo in campo in quella posizione, ma è pronto in caso di emergenza".

MERCATO - "Non esistono date per la risposta della commissione per il mercato, potrebbero arrivare oggi come dopo il 26, anche se entro il 23 le società, non ufficialmente, sapranno sicuramente qualcosa. Avere il mercato libero cambierebbe poco per le trattative in entrata e uscita della Lazio, ma potresti iniziare a lavorare sui rinnovi di contratto".

FLAMINIA - "Oggi dovrebbe volare Flaminia per la prima volta, c’è ancora un po’ di mistero ma da quello che mi risulta oggi volerà la nuova aquila".