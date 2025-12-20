IL TABELLINO di Parma - Lazio Primavera 0-0
Primavera 1 | 17ª giornata
Sabato 20 dicembre 2025, ore 11:00
C.S. Parma Calcio - Mutti Training Center, Collecchio (PR)
Parma - Lazio Primavera 0-0
PARMA: Astaldi; Pajsar, Tigani (67' Mengoni), Cardinali, Plicco (46' Balduzzi), Drobnic, Conde, Konatè, Marchesi, Avramescu (80' Vranici), Semedo (67' Ciardi). A disp.: Casentini, Coulibaly, Castaldo, Diop, Diallo, Opoku, Chimezie. All.: Corrent.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon (68' Pernaselci), Bordoni; Ferrari, Battisti (68' Marinaj), Munoz, Santagostino, Cuzzarella (90'+4' Curzi); Serra (90'+4' Milillo), Sulejmani (81' Calvani). A disp.: Bosi, Trifelli, Canali, Pinelli, Iorio, Morelli. All.: Punzi.
Arbitro: Gasperotti (sez. Rovereto)
Assistenti: De Luca - Scardovi
NOTE
Ammoniti: Plicco (P), Santagostino (L), Konatè (P), Mengoni (P).
Recupero: 1' pt, 4' st.