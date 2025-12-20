Serie A, non solo Lazio - Cremonese: c'è un big match in programma
Non c'è solo Lazio - Cremonese in programma quest'oggi. Alle 20:45 ci sarà un big match fondamentali per le sorti della lotta all'Europa.
20.12.2025 11:00 di Simone Locusta
Riparte la Serie A e ad aprire questo sabato pre-natalizio ci penserà proprio la Lazio, protagonista della sfida delle 18. All'Olimpico arriverà la Cremonese di Nicola, una delle squadre rivelazione di questo campionato.
La Cremonese ha dato filo da torcere a molte grandi di questo campionato, Sarri e i suoi non dovranno sottovalutare l'avversario. Oltre alla sfida dell'Olimpico, c'è un'altra gara in programma.
Il big match del sabato, che può interessare indirettamente anche la Lazio, vedrà di fronte Roma e Juventus, in piena lotta per raggiungere un posto in Champions League. Di seguito il programma della giornata:
LAZIO - CREMONESE (Ore 18:00)
ROMA - JUVENTUS (Ore 20:45)
