Lazio, Fabiani a Dazn: "Mercato? Stiamo seguendo le linee di Sarri"
Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio della sfida tra Lazio e Cremonese. Queste le sue parole:
“Mercato? Stiamo lavorando per ciò che necessita alla squadra, seguendo quelle che sono le linee dettate dal mister in una riunione fatta col presidente. Andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia”.
“Parma? Si poteva avere anche la peggio. Conta essere uniti, lavorare per unico obiettivo, il bene della Lazio, dei laziali e di tutti quelli che hanno a cuore la Lazio”.
“Al meglio non c’è mai fine. Sono i risultati che determinano se hai lavorato bene o male, anche a se a volte i risultati non sono veritieri. Credo che a questa squadra manchi qualche punticino. Se avessimo guadagnato qualche punto dove lo meritavamo staremmo parlando di altro, ma il calcio è questo ed è bello per questo”.