Lazio, Pedro a Dazn: "Aspettavo un'opportunità così. Oggi possiamo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio - Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono molto contento di tornare a giocare. Stavo aspettando una gara così ho e ho l’opportunità di entrare essere con la squadra. Sarà difficile e dobbiamo fare una bellissima prestazione per vincere”.

“Vardy? E un giocatore fortissimo, lo conosco bene dalla Premier. Vive di profondità e velocità, è un finalizzatore forte e sta facendo un grande campionato. Dobbiamo stare molto attenti a lui perché è un giocatore molto pericoloso”.

“Parma? Bellissima vittoria. Quando giochi in inferiorità numerica e ottieni tre punti hai molta fiducia. Oggi abbiamo l’opportunità di continuare a fare una bella prestazione per continuare a restare attaccati in classifica”.