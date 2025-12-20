Atalanta, Samardzic e Maldini scalano le gerarchie? Le parole di Palladino

Daniel Maldini e Lazar Samardzic sono due profili che piacciono alla Lazio, ma sembra che Palladino voglia rivitalizzare il loro percorso all'Atalanta.

In occasione della sfida tra Genoa e Atalanta, in programma domenica sera alle 20:45, l'allenatore bergamasco Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa pre-partita per presentare il match.

Tra le varie tematiche affrontate, l'ex Viola si è soffermato su due singoli in particolare, entrambi finiti in orbita Lazio per il mercato di gennaio. Daniel Maldini è stato lanciato proprio da Palladino a Monza, ma ora sta trovando poco spazio; mentre Lazar Samardzic non ha mai inciso come ai tempi di Udine, ma il tecnico della Dea è convinto di poterlo recuperare viste le sue qualità. Di seguito le parole di Palladino:

SAMARDZIC - "Voglio che gli attaccanti abbiano libertà per esprimersi al meglio: stessa cosa Samardzic perché ha le qualità per incidere e fare la differenza. Non si esenta mai dall'impegno: Samardzic è un professionista serio e lo ha dimostrato anche contro il Cagliari dove l'ho provato anche come quinto, utilizzandolo molto a partita in corso".

MALDINI - "Con me a Monza si è espresso dimostrando grandi qualità. Qui non si è ancora visto il vero Maldini, e spero di sbloccarlo. La fiducia c'è, ma deve essere sempre guadagnata sul campo. Io sono convinto che rivedremo Maldini: sia lui che Sulemana si giocano la posizione vista l'assenza di Lookman".